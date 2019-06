O governo dos Estados Unidos está disposto a iniciar uma conversa com o Irã "sem condições prévias", afirmou neste domingo na Suíça o secretário de Estado americano, Mike Pompeo. A República Islâmica respondeu que se faz necessária "uma mudança de atitude de Washington".

"Estamos dispostos a sentar ao redor de uma mesa com eles. Mas o esforço americano para frear radicalmente as atividades nefastas da República Islâmica e de sua força revolucionária vai continuar", declarou Pompeo em Bellinzona, Suíça.

Esta é a primeira vez que administração do presidente Donald Trump, que se retirou em 2018 do acordo sobre o programa nuclear iraniano e desde então intensifica as sanções econômicas e as pressões militares e diplomáticas sobre Teerã, afirma claramente que está disposta a iniciar o diálogo sem condições prévias.

Mike Pompeo anunciou há um ano 12 condições drásticas para concluir um "novo acordo", em particular restrições ao programa nuclear iraniano e uma redução das atividades regionais do Irã.

Nos últimos dias, no entanto, Trump reduziu um pouco o tom e afirmou que estava disposto a conversar com os líderes iranianos.

O presidente do Irã, Hassan Rohani, afirmou que as negociações com os Estados Unidos poderiam acontecer apenas se existir "respeito" da parte de Washington.

O ministro de Relações Exteriores iraniano, Mohamad Javad Zarif, também disse em uma entrevista à emissora norte-americana ABC, neste domingo, que "não é muito provável" que Teerã aceite dialogar com os Estados Unidos em um futuro próximo.

Segundo ele, o presidente Trump "está impondo pressão". "Pode ser que isso funcione no mercado imobiliário. Não funciona na relação com o Irã", disse, referindo-se à carreira do presidente americano neste setor.

"As ameaças contra o Irã nunca funcionam. (...) Tentem o respeito. Isso pode funcionar", sugeriu.

Ainda assim, Abas Musavi, porta-voz da chancelaria iraniana, afirmou que o Irã não negociará sem "uma mudança geral de atitude por parte de Washington em relação a seu país.

Pompeo pareceu imediatamente voltar atrás em sua oferta. Ele disse que Washington "certamente (está) preparado para ter diálogos quando os iranianos demonstrarem que estão se comportando como uma nação normal".

Ele também destacou "o esforço americano para reverter a atividade maligna desta República Islâmica e de sua força revolucionária vai continuar".

Já o ministro de Relações Exteriores suíço, Ignazio Cassis, expressou a disposição de seu país de agir como intermediário entre os dois países, desde que haja interesse das duas partes.

* AFP