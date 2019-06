As principais Bolsas europeias iniciaram a sessão em queda nesta sexta-feira (14), com o mercado à espera da evolução da situação no Golfo, após o ataque a cargueiros no mar de Omã.

O FTSE-100, da Bolsa de Londres, perdia 0,12%; o DAX, de Frankfurt, 0,37%; e o CAC-40, 0,16%. Em Madri, o Ibex-35 cedia 0,12%.

* AFP