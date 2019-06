A rapper Cardi B se declarou inocente de delitos de tentativa de agressão numa casa noturna de Nova York.

Ao lado do advogado, a artista, de 26 anos, se apresentou num tribunal do Queens, região de Nova York, após ser acusada de 14 delitos, incluídos dois graves, relacionados a um incidente numa boate de striptease.

No dia 29 de agosto de 2018, Cardi B estava no Angels Strip Club, no Queens, quando o grupo que a acompanhava começou a jogar garrafas e cadeiras contra algumas pessoas que estavam no local, segundo relatos. A polícia informou que uma empregada do bar ficou com hematomas nas pernas.

A rapper é acusada de atacar duas irmãs que trabalham na casa noturna porque uma delas teve um relacionamento com seu marido, o rapper Offset.

Inicialmente, ela só enfrentava acusações menores, e em abril recusou uma oferta do promotor do Queens para se declarar culpada.

Agora, as novas acusações incluem dois delitos graves de tentativa de agressão com intenção de causar grande dano físico, segundo a promotoria.

Se for declarada culpada, de acordo com as leis do estado de Nova York, não será detida, mas ficará em liberdade condicional, o que pode afetar sua carreira, pois não poderá fazer turnês.

Nascida e criada no bairro do Bronx, em Nova York, Cardi B - cujo nome verdadeiro é Belcalis Marlenis Almánzar - é filha de um pai dominicano e sua mãe é de Trinidad e Tobago.

