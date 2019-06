Donald Trump intensificou seus ataques ao México pela imigração neste domingo (2), e seu chefe de gabinete, Mick Mulvaney, garantiu que o presidente dos Estados Unidos está falando "absolutamente e sério" sobre impor tarifas às importações do seu vizinho do sul.

"As pessoas disseram durante anos que deveríamos falar com o México. O problema é que o México é um 'abusador' dos Estados Unidos, que tira, mas nunca dá", tuitou Trump no domingo.

A ameaça surpreendente de Trump nesta semana de impor tarifas progressivas a todas as importações do México, começando com 5% em 10 de junho e chegando a 25% em outubro, desconcertou os republicanos no Congresso e abalou os mercados mundiais, já temerosos pela guerra comercial entre Washington e Pequim.

Mas Mulvaney, chefe de gabinete da Casa Branca, disse que Trump fala "absolutamente a sério" sobre as tarifas. "Espero totalmente que essas tarifas entrem pelo menos em nível de 5% em 10 de junho", declarou ao programa "Fox News Sunday".

O jornal The New York Times informou que a medida, impulsionada pelos adeptos de uma linha dura contra a imigração, foi rejeitada pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, representante comercial, Robert Lighthizer, e pelo genro de Trump, Jared Kushner, intermediário crucial da Casa Branca com o México.

Os ataques americanos também ocorreram apesar dos esforços de conciliação do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que disse no sábado que autoridades do governo dos EUA estão dispostas a "chegar a acordos e compromissos".

Mulvaney disse que Kushner e o secretário de Estado Mike Pompeo se encontrarão com representantes do governo Lopez Obrador em Washington esta semana, assim como Lighthizer, para explicar o que os mexicanos poderiam fazer para evitar tarifas.

* AFP