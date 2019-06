Dois importantes senadores americanos advertiram nesta quinta-feira o governo de Donald Trump que não utilize o acesso do gigante chinês das telecomunicações Huawei ao mercado americano como uma ferramenta de negociação nas negociações comerciais com Pequim.

O republicano Marco Rubio e o democrata Mark Warner, ambos membros do Comitê de Inteligência do Senado, ecoaram as preocupações de que Trump possa diluir a proibição efetiva dos equipamentos da Huawei para assegurar um pacto comercial com a China.

Washington limitou consideravelmente o acesso da Huawei ao mercado e à tecnologia americana nos últimos dois anos, em meio a temores de que seus equipamentos, especialmente os 5G, possam oferecer aos serviços de inteligência chineses o acesso às comunicações dos Estados Unidos.

"Permitir o uso de equipamentos Huawei na infraestrutura de telecomunicações dos Estados Unidos é prejudicial para nossa segurança nacional", disseram Rubio e Warner em uma carta dirigida ao secretário de Estado, Mike Pompeo, e ao representante de Comércio Robert Lighthizer.

"De modo algum se deve usar a Huawei como moeda de troca nas negociações comerciais".

A Huawei, maior provedor de telecomunicações do mundo, se tornou líder no desenvolvimento de equipamentos de redes 5G.

A comunidade de inteligência americana tenta persuadir seus aliados para que evitem a tecnologia da Huawei, mas não divulgou qualquer prova de como os equipamentos da empresa poderiam se comprometidos pela inteligência chinesa.

* AFP