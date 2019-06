As vendas no setor de varejo subiram em maio, nos Estados Unidos, ainda que essa alta de 0,5% tenha sido um pouco inferior do que o previsto (0,7%) - anunciou o Departamento americano do Comércio nesta sexta-feira (14).

O índice de vendas no varejo e em restaurantes alcançou 519 bilhões de dólares, dando sequência a uma sólida alta de meio ponto percentual em abril, de acordo com dados corrigidos de variações sazonais.

Já a produção industrial dos Estados Unidos subiu 0,4% em maio, na comparação a abril. O percentual foi acima do esperado, segundo números do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano).

Os analistas haviam antecipado um crescimento de apenas 0,2% da produção industrial. A produção de manufaturados, um setor valorizado pela política monetária do presidente Donald Trump, aumentou 0,2%, após cair 0,5% em abril.

* AFP