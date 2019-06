O homem detido por homicídio culposo e, em seguida, liberado, na investigação sobre a morte de Emiliano Sala é o piloto britânico David Henderson, que organizou o voo privado em que o jogador argentino morreu, afirmou nesta quinta-feira o jornal "The Times".

Na noite desta quarta-feira, a polícia britânica anunciou ter detido um homem de 64 anos por homicídio culposo. O suspeito foi liberado em seguida, e está cooperando com a investigação.

O jogador argentino, de 28 anos, morreu em 21 de janeiro, em um acidente aéreo no Canal da Mancha, poucos dias depois de se transferir do clube Nantes para o Cardiff.

O corpo de Sala foi localizado a bordo da aeronave e recuperado em 7 de fevereiro. O corpo do piloto David Ibbotson, 59 anos, não foi encontrado.

Em fevereiro, o Escritório Britânico de Investigação sobre Acidentes Aéreos (AAIB) estabeleceu que o avião que transportava Sala não tinha autorização para realizar voos comerciais.

Segundo o The Times, Henderson é um piloto que trabalhava regularmente com Willie McKay, um intermediário cujo filho Mark havia recebido do clube Nantes a incumbência de encontrar um clube que contratasse Sala.

Willie McKay, que ajudou o jogador a organizar o voo, havia acusado em fevereiro o Cardiff de ter "abandonado" Sala. O clube galês, por sua vez, afirmou ter proposto a ele um voo comercial, que o jogador rejeitou.

Para organizar o voo privado, McKay operou com a mediação de Henderson. Mas era outro piloto, Ibbotson, que estava no comando da aeronave no dia do acidente. Segundo a BBC, Ibbotson não estava habilitado a voar à noite.

