A polícia belga prendeu no sábado um homem suspeito de preparar um ataque à embaixada dos Estados Unidos em Bruxelas, informou nesta segunda-feira a Procuradoria Federal, encarregada dos casos de terrorismo.

O suspeito foi colocado em prisão preventiva esta manhã por "tentativa de ataque em um contexto terrorista" e "preparação de um crime terrorista", informou a Procuradoria em um comunicado.

A prisão de M.G. aconteceu por "indicações convergentes de que poderia haver um ataque à embaixada dos Estados Unidos", explicou a Procuradoria, especificando que o suspeito "nega qualquer envolvimento nos fatos".

Uma fonte próxima ao caso explicou que o homem, "de cerca de quarenta anos" e que já havia explorado o local, "chamou atenção por seu comportamento".

Desde 2016, a Bélgica foi alvo em várias ocasiões de ataques jihadistas.

Em março do mesmo ano, 32 pessoas perderam a vida em um duplo ataque perpetrado pelo grupo Estado Islâmico (EI) no aeroporto e no metrô de Bruxelas.

* AFP