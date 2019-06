Um tribunal sueco rejeitou nesta segunda-feira o pedido de prisão apresentado pelo Ministério Público contra o fundador do WikiLeaks Julian Assange, processado por suposto estupro cometido na Suécia em 2010 e atualmente detido em Londres.

A decisão do tribunal de Uppsala representa um revés para a acusação, que esperava emitir um mandado de detenção europeu em vista da extradição para a Suécia do australiano antes da prescrição do crime em agosto de 2020.

* AFP