P presidente Donald Trump desembarcou nesta quinta-feira em Osaka (Japão) para participar na reunião de cúpula do G20, que deve ser marcada por momentos de tensão após as críticas do chefe de Estado americano aos sócios comerciais.

O Air Force One de Trump pousou no aeroporto de Itami. O presidente dos Estados Unidos se reunirá na sexta-feira e sábado com vários chefes de Estado, incluindo o chinês Xi Jinping e o russo Vladimir Putin.

* AFP