O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarcou nesta segunda-feira no Reino Unido para uma visita de Estado de três dias, precedida pela polêmica após uma troca de alfinetadas com o prefeito de Londres, Sadiq Khan.

O avião de Trump pousou às 9H00 locais (5H00 de Brasília) no aeroporto londrino de Stansted. Quase imediatamente, o presidente publicou um tuite no qual chama Khan de "perdedor".

"Sadiq Khan, que faz um péssimo trabalho como prefeito de Londres, tem sido de modo insensato 'desagradável' com o presidente dos Estados Unidos, de longe o aliado mais importante do Reino Unido", escreveu.

"Ele é um total perdedor que deveria se concentrar no crime em Londres, não em mim", completou.

O prefeito de Londres, do Partido Trabalhista, criticou nos últimos dias a recepção ao presidente americano com todas as honras de uma visita de Estado, que inclui encontros com a rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham.

Khan comparou no domingo, em um artigo publicado no jornal The Observer, a linguagem de Trump com a dos "fascistas do século XX" e o incluiu no mesmo grupo que os extremistas Viktor Orban na Hungria, Matteo Salvini na Itália, Marine Le Pen na França e Nigel Farage no Reino Unido.

O presidente e a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, deveriam seguir diretamente para a residência do embaixador americano em Londres, onde permanecerão hospedados durante a visita. Ao meio-dia devem comparecer ao Palácio de Buckingham, onde serão recebidos pela rainha Elizabeth II para uma cerimônia privada, seguida por um almoço e troca de presentes.

No período da tarde, a família Trump deve visitar a Abadia de Westminster, no centro da capital britânica, antes de tomar chá com o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, e sua esposa Camila.

O primeiro dia da visita terminará com um banquete oficial oferecido com todas as honras pela monarca de 93 anos.

* AFP