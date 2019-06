O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (26) que a China deseja um acordo comercial com Washington, porque sua economia está perdendo força.

"A economia da China está em queda. Eles querem fazer um acordo", afirmou Trump em uma entrevista à Fox Business News, poucos dias antes de uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping, à margem do encontro do G20 no Japão.

Também afirmou que o Vietnã é "pior" do que a China em termos de comércio, após ser questionado sobre a mudança de empresas da China para o Vietnã para evitar as tarifas americanas.

Trump chamou a situação de "interessante" e disse que Washington está discutindo com Hanói.

"Muitas empresas estão se mudando para o Vietnã, mas o Vietnã se aproveita de modo ainda pior do que a China", disse Trump. "É quase o pior abusador de todos".

No início de maio, as negociações entre China e EUA fracassaram, e Trump anunciou tarifas de importação a 200 bilhões de dólares em produtos chineses que entram nos Estados Unidos.

Desde então, Trump tem ameaçado Pequim com a imposição de tarifas a 300 bilhões de dólares adicionais, o que envolveria todas as importações americanas da China. Nesta quarta-feira, ele voltou a mencionar a possível represália comercial, com taxas que ficariam entre 10% e 25%.

Pequim respondeu com um progressivo aumento das tarifas a produtos americanos. Desde junho, as sobretaxas alcançam quase 110 bilhões de dólares de um total de 120 bilhões de importações.

* AFP