O presidente americano, Donald Trump, garantiu nesta terça-feira (18) que o anúncio de possíveis novas medidas para estimular a economia feito pelo presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, torna a concorrência "injustamente mais fácil" para a União Europeia (UE) em relação aos Estados Unidos.

"Mario Draghi acaba de anunciar que podem ser dados mais estímulos, o que fez o euro cair imediatamente frente ao dólar, tornando injustamente mais fácil para eles competir com os Estados Unidos", denunciou o presidente no Twitter.

Comparando as políticas europeias com as da China, país com o qual Trump trava uma guerra comercial, o presidente criticou as declarações de Draghi.

Isso aconteceu depois de os mercados terem reagido positivamente a seu comentário desta terça de que novas reduções das taxas de juros continuam fazendo parte das "ferramentas" do BCE.

O euro perdeu 0,3% em relação ao dólar, a 1,12.

Em outro tuíte, o presidente acrescentou: "Os mercados europeus floresceram pelos comentários (injustos para os Estados Unidos) feitos hoje por Mario D".

No início de junho, durante sua reunião de política monetária, a instituição de Frankfurt se referiu a uma queda das taxas de juros, que se mantêm em níveis historicamente baixos desde março de 2016.

Draghi falou, em geral, de "medidas de reativação suplementares", que "serão necessárias" se a inflação continuar se afastando de um nível ligeiramente inferior a 2%, a meta do BCE. Ele deixa o cargo em outubro.

Desde sua eleição em 2016, Trump esteve em pé de guerra com o que considera abusos cometidos contra os Estados Unidos por parte de seus sócios comerciais em todo mundo.

Além de seu confronto com a China, o presidente forçou a reestruturação do Nafta, o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (agora UMSCA), ao mesmo tempo em que tenta conseguir mais concessões de aliados como Japão e União Europeia.

* AFP