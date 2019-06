O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, conversaram nesta sexta-feira sobre a "ameaça" representada pelo Irã, informou a Casa Branca.

"Os dois líderes discutiram o papel crucial da Arábia Saudita em garantir a estabilidade no Oriente Médio e no mercado petroleiro mundial. Também discutiram a ameaça representada pelo comportamento do regime iraniano", aponta o comunicado.

* AFP