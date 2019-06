A televisão estatal iraniana exibiu nesta sexta-feira imagens do que apresentou como destroços do drone da Marinha americana derrubado na véspera pela República Islâmica.

O canal IRIB 1 exibiu uma curta sequência com um jornalista que entrevistava um general da Guarda Revolucionária diante do que o militar apresentou como destroços "recuperados na superfície" em águas territoriais iranianas.

De acordo com a emissora, as imagens foram filmadas em uma base da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica do Irã, mas a localização não foi revelada.

O general afirmou que outras partes do drone afundaram.

O Comando Central das forças americanas afirmou que o drone foi abatido por um míssil terra-ar no espaço aéreo do estreito de Ormuz. O Pentágono afirmou que "em nenhum momento" o drone violou o espaço aéreo iraniano.

