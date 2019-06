Um urso polar faminto foi localizado nas proximidades da cidade industrial de Norilsk, no Ártico Russo, quando procurava alimentos no lixo, a mais de 800 km de seu habitat tradicional, anunciaram as autoridades locais.

As imagens do animal, visivelmente esgotado, circularam pelas redes sociais russas. O urso foi observado pela primeira vez no domingo à noite na zona industrial de Talmaj, nordeste de Norilsk, informou Alexander Korobkin, secretário local do Meio Ambiente.

"Ainda caminha nos arredores de uma fábrica, sob o controle da polícia e dos serviços de emergência, que garantem sua segurança e a dos moradores", disse Korobkin.

Uma equipe de especialistas deve chegar nas próximas horas à cidade, no extremo do círculo polar ártico, para examinar o animal e decidir sobre seu futuro.

As incursões de ursos polares em busca de comida são cada vez mais frequentes na região norte da Rússia, à medida que seu habitat e sua alimentação se deterioram em consequência da mudança climática e do degelo.

Mas é incomum que um urso polar alcance Norilsk, a centenas de quilômetros do banco de gelo. Na Rússia os ursos polares são considerados uma espécie em risco de extinção e sua caça é proibida.

Em fevereiro, os moradores do arquipélago ártico de Nova Zembla registraram uma invasão de dezenas de ursos polares agressivos que procuravam comida.

As autoridades declararam estado de emergência, mas os ursos só abandonaram a região 10 dias mais tarde.

* AFP