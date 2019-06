Wall Street abriu com leve alta nesta quinta-feira, quando os Estados Unidos ratificaram o ritmo de crescimento econômico no primeiro trimestre, apesar do consumo menor do que o esperado, em meio a expectativas para o encontro entre Donald Trump e seu colega chinês, Xi Jinping.

O Dow Jones avançou 0,08% e o Nasdaq, 0,37%.

A Bolsa de Valores de Nova York havia terminado sem um curso definido na quarta-feira, apesar de uma alta resoluta durante boa parte da sessão, em um contexto de espera pelo encontro entre os líderes chineses e americanos fora do G20, o que poderá aliviar as tensões comerciais.

O Dow Jones perdeu 0,04% e o Nasdaq avançou 0,32%.

* AFP