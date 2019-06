Wall Street fechou em alta nesta terça-feira após os comentários otimistas sobre a disputa comercial sino-americana e com a possibilidade de corte da taxa de juros europeia.

O índice industrial Dow Jones subiu 1,35%, a 26.465,54 unidades enquanto o tecnológico Nasdaq teve alta de 1,39%, a 7.953,88. O S&P 500 avançou 0,97%, a 2.917,75 unidades.

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse ter mantido uma "boa" conversação com seu homólogo da China Xi Jinping e que ambos manterão uma "extensa reunião" no final do mês durante a Cúpula do G20 no Japão.

Xi, por sua vez, disse que ambas as partes "ganharão se cooperarem e perderão se brigarem".

Os comentários dos dois líderes levou a um otimismo dos mercados quando ao fim da guerra tarifária entre as duas maiores economias mundiais.

Os comentários de Trump acompanham os do presidente do Banco Central Europeu Mario Draghi, que disse que novos cortes dos juros "continuam sendo parte de nossos instrumentos" diante da desaceleração do crescimento.

O mercado aguarda o comunicado que será divulgado pelo Fed na quarta-feira, em busca de expressões que confirmem o início dessa nova postura monetária do Fed.

