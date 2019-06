Wall Street fechou em alta nesta segunda-feira na véspera de uma reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos.

O índice Nasdaq subiu 0,62%, a 7.845,02 unidades. O índice industrial Dow Jones avançou 0,09%, a 26.112,53 unidades, e o S&P 500, 0,09%, a 2.889,67.

A sessão transcorreu com os investidores confiantes de que o Fed cortará as taxas de juros em um futuro próximo por conta dos sinais de debilidade econômica nos Estados Unidos, atribuída em parte ao impacto da guerra comercial com a China.

Embora não se espere que o Fed reduza os juros nesta semana, analistas acreditam que a entidade poderá dar mais solidez a essas expectativas na reunião que será concluída na quarta-feira.

jmb/dg7gm/cc

* AFP