Sou servidora da saúde pública municipal há 17 anos. Faço parte de uma geração que reconheceu na saúde pública um caminho para fazer a diferença na vida das pessoas, que trabalha dia após dia para atender com qualidade, que pesquisa e continua estudando para encontrar novas possibilidades de prestar um serviço de excelência.



A excelência, que se apresenta madura, estável e reprodutível, exige profissionais diferenciados, que atuem de acordo com as melhores práticas e evidências, numa busca constante por transformar o mais avançado conhecimento científico na oferta rotineira a cada cidadão que o procura.



Florianópolis tem conseguido atrair excelentes profissionais para seu sistema municipal de saúde, tendo em seus Centros de Saúde 70% dos médicos especialistas em medicina de família e 75% dos enfermeiros com especialidade em saúde da família. Esta capacidade de captação existe por termos um sistema maduro, estimulante e que oferece perspectiva de futuro aos profissionais.



Uma carreira pública é necessária para que na nossa cidade o sistema de saúde não empregue pessoas para cargos transitórios enquanto o profissional não encontra algo melhor, ou o famoso "bico", tão comum nos municípios catarinenses. Para que esses profissionais diferenciados fiquem e construam sua carreira em nosso município é necessário que se ofereça mínimas condições para isso. Para não precisarmos ouvir a população dizer: ¿que pena, era tão bom, foi embora¿.



Eis o cerne do problema que estamos enfrentando agora em Florianópolis: como manter bons profissionais em um sistema de excelência, sem uma carreira pública atrativa?



Por que não discutir o PCCS construído em conjunto com os trabalhadores, abordando os pontos que inviabilizam a saúde financeira do município e então propor medidas acessórias que não gerem a insegurança institucional instaurada a partir do pacote de medidas proposto no que tange a carreira dos servidores.



Posso afirmar categoricamente que os servidores públicos têm plenas condições de fazer mais com menos, o que hoje é objetivo de qualquer gestor de empresa privada. Isso é o nosso cotidiano, nossa vocação, é a nossa carreira!