As entranhas historicamente problemáticas do complexo prisional da Agronômica, em Florianópolis, agora estão sob suspeita de maquiagem no real número de presos abrigados. A revelação documentada feita pela repórter Talita Rosa, da RBS TV, pondo em xeque a contagem oficial de detentos, coloca em dúvida as reais condições do espaço.

Nos últimos anos, se estimava oficialmente que cerca de 2,3 mil presos ocupassem ao total as unidades existentes, entre homens e mulheres — sem dúvida uma real situação de superlotação. Além da verificação a fundo das planilhas, o fato poderia ser o ponto de partida para que o juizado da execução penal local e o Ministério Público atuassem com informações à população sobre a verdadeira realidade do cárcere.

Em área residencial, com 86 anos de existência, a penitenciária da Capital foi palco de fugas e tentativas de rebelião no passado. Detentos costumavam fugir pela área de mata dos fundos, mas também pulando o muro da frente, episódios que forçaram melhorias na segurança. Vale lembrar que são raríssimas as autorizações para jornalistas entrarem e visitarem as unidades, o que impede fiel descrição do lugar.





Autoridades prisionais justificam nas negativas a questão de segurança. Hoje em dia, servidores relatam que haveria umidade, eletricidade exposta e esgoto na chamada casa velha, a parte mais antiga, em suposto quadro de degradação aos encarcerados. Sem conseguir construir novas unidades prisionais na Grande Florianópolis, com medidas de "quebra-galhos", reformas e ajustes, o Estado se vê diante de uma caixa-preta misteriosa.