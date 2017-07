Começa a ficar evidente o custo que vai sobrar para os brasileiros da decisão tomada pelo presidente Michel Temer, ainda na época em que negociava sua ascensão ao cargo, de um reajuste nos salários de servidores federais por quatro anos. Uma das consequências desses aumentos mal calculados, pois nem sequer levaram em conta a variação real da inflação, é que ficará mais difícil ainda para o governo cumprir o teto de limite de gastos e a meta fiscal.



As turbulências políticas – potencializadas ontem pela recomendação do deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ) à Câmara de dar prosseguimento à denúncia contra o presidente por corrupção passiva – contribuem para agravar ainda mais os equívocos. Em janeiro de 2018, por exemplo, servidores de carreiras típicas de Estado terão seus vencimentos reajustados em 6,5%. O percentual é superior ao da inflação de 3,8% estimado para o mesmo mês pelo Banco Central. Em alguns casos, a elevação, variável de acordo com a carreira e o órgão público, poderá chegar a 41% em quatro anos, muito acima da oscilação do custo de vida.



Como as receitas tendem a crescer num ritmo inferior, é certo que o Planalto vai esbarrar em dificuldades para cumprir tanto o teto fixado para os gastos quanto a meta fiscal, que prevê um déficit de R$ 139 bilhões para este ano. Nos 12 meses fechados em maio, o rombo já era muito superior, dando uma ideia dos esforços que precisarão ser feitos até o final do ano.



Quando decisões de governo são influenciadas por interesses político-partidários, a conta final acaba ficando com os contribuintes – e não é pequena. Metas podem ser revistas, mas isso tem um custo sob o ponto de vista dos investidores. Hoje, ainda interessado em mantê-las, o Planalto já vem descontinuando serviços, como os prestados pela Polícia Federal. Por conta dos desacertos, o custo final pode se mostrar ainda mais elevado.



