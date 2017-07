Neste sábado, 8 de julho, comemora-se o dia do pesquisador, profissional responsável pelas descobertas científicas nas diversas áreas do conhecimento.



A satisfação de um pesquisador é ver que o seu trabalho é útil. O pesquisador deve ser um sonhador, pensar diferente. Porém, deve manter o senso de realismo e a objetividade na busca por assuntos e soluções que possibilitarão mudanças através de suas descobertas. Seu trabalho diário é o de arquitetar um processo de investigação sistemática, para empregar os conhecimentos atuais em busca de novos fatos.



Com a globalização da informação, o pesquisador precisa estar vigilante às novas metodologias e equipamentos disponibilizados diariamente para poder empregá-los em seus experimentos, em busca de avanços que justifiquem suas propostas em projetos.



Não desmerecendo qualquer profissão, mas as descobertas disponibilizadas em todas as áreas são frutos do trabalho desse profissional, que incansavelmente estuda, compara, agrega conhecimento de outras ciências para obter novos resultados e disponibilizá-los através de suas publicações, soluções e conhecimentos, como suporte aos avanços.



Na agropecuária e pesca, SC conquistou o quinto lugar do país na produção de alimentos, mesmo ocupando apenas 1,3% do território nacional. Esse resultado reflete, em grande parte, o empenho desses profissionais, que atuam tanto na pesquisa básica quanto na aplicada.



A pesquisa aplicada privilegia o desenvolvimento de soluções de uso a curto prazo. Nessa área, a Epagri conta com uma rede de estações experimentais e um quadro de pesquisadores qualificados e atuantes. São profissionais que partilham com a Epagri a ambição de proporcionar segurança alimentar à população, tanto em qualidade quanto em quantidade, com respeito ao meio ambiente.



Neste 8 de julho, a Epagri homenageia seus pesquisadores, profissionais dedicados, persistentes, motivados e emocionados pela sua missão, que fazem de Santa Catarina um exemplo quando se fala de agricultura moderna e tecnológica, que conciliam interesses econômicos, sociais e ambientais.



*Luiz Antonio Palladini é diretor de pesquisa da Epagri

Concorda com o autor? Quer publicar um artigo sobre o tema ou assunto correlato? Participe do Vozes!