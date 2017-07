Fiquei com pena de mim mesmo quando vi a cena de algumas senadoras ocuparem a mesa diretora do Senado, como moleques rebeldes, e de lá se recusarem a sair, impedindo os colegas de trabalhar. Parece hilário, mas senadores querendo trabalhar foram impedidos de fazê-lo por outros senadores.



Estímulo a estudantes a ocuparem a reitoria de universidades quando divergirem de diretrizes da escola, a trabalhadores a ocuparem a diretoria sempre que os interesses da empresa forem conflitantes com os seus. Um mau exemplo transmitido ao país.



Dizem que no Brasil as instituições estão funcionando. Será? A presidente do PT veio a público dizer que o partido jamais aceitará a condenação contra o ex-presidente Lula e que iria às ruas. Será que ela imaginou que um ex-presidente está acima da lei? Pois não está, já que acabou de ser condenado.



Nosso Legislativo está aos frangalhos, à mercê da pobreza de espírito e falta de patriotismo de muitos dos seus membros. O Executivo, que deveria ter como figura central um presidente forte, típico dos regimes presidencialistas, se mostra uma instituição fraca, dominada pelo Congresso, alvo de chantagens diárias, vítima dos seus próprios erros.



O Judiciário, representado pelo STF, mostra ao povo ministros discutindo a cada julgamento, ministro anulando decisão de outro ministro, ministros fortemente vinculados a partidos políticos ou a outras instituições.



Este caos vem dominando os nossos meios de comunicação. Notícias sobre pontos positivos do Brasil ocupam pequenos espaços no noticiário, passando a impressão de que tudo no país está corrompido, o que não é verdade. Já presidi a Associação Empresarial de Joinville, em cuja diretoria estão representantes de algumas das maiores empresas de SC, todas longe da Lava-Jato. Afianço a todos que nenhum deles tem vergonha de ser honesto.



Penso que está certíssimo o presidente da John Deere quando afirma que devemos deixar de ver televisão enquanto a mesma nos alimentar apenas com notícias negativas, que nos desanimam. Já fiz isso e confesso que me senti muito melhor, trabalhando melhor, pensando melhor e acreditando que tudo dará certo.



*João J. Martinelli é advogado e empresário em Joinville

Concorda com o autor? Quer publicar um artigo sobre o tema ou assunto correlato? Participe do Vozes!