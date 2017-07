O vezo ideológico e o excesso de corporativismo, aliados à falta de propostas, são tão responsáveis pela crise na educação quanto a escassez de recursos. As ruidosas manifestações contrárias ao projeto legislativo de Florianópolis, que propõe o acesso da população às vagas em colégios privados pela permuta do pagamento de IPTU, dão o que pensar e podem explicar muita coisa.

Por exemplo, que o maior problema hoje não é a corrupção, a paralisia econômica, a desigualdade, o despreparo educativo ou a desmoralização política. O maior de todos os problemas, que provoca todos os outros, é que os brasileiros se sentem pequenos e se conformam com o "apequenamento" do país. Quem diz isso é o cientista político Roberto Mangabeira Unger, professor de Harvard, ex-ministro meteórico dos governos petistas.

Poderíamos chamar essa percepção danosa de "a síndrome do coitadinho". Ela explica, no caso das vagas, por que certas "lideranças" agem de forma barulhenta - em que uma boa iniciativa, honestamente apresentada por um membro da Câmara, é vista com suspeita.

Em tempos de turbulência, elogia-se até a ignorância e admira-se o desamor ao estudo e à cultura. Seria, de fato, esse projeto uma "coisa de elite"? Diante do déficit de cerca de 3 mil vagas em creches na Capital, oferecê-las em colégios particulares em troca do imposto é, antes de tudo, uma boa opção para a sobrecarga da rede oficial, sem falar na economia que isso pode gerar, já que o custo de um aluno na rede particular é menor do que na rede pública.

Esse tipo de parceria representa uma opção que deveria ser seriamente considerada no Brasil. No caso da educação, as vantagens são evidentes. A construção de novas escolas, mesmo que viável, seria muito mais cara do que manter o aluno excedente da rede municipal na rede particular, pois, além de atendido no seu direito constitucional, teria garantido qualidade pedagógica.

Ironicamente, eficiência não rima com ideologia. Nenhuma dessas evidências, até aqui, foi capaz de sensibilizar conhecidas "lideranças" do município, demovendo-as da opção ideológica radical que preferem abraçar.



* Marcelo batista de Souza é presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina (Sinepe/SC)

