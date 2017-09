Em qualquer setor do mundo dos negócios, a informação é primordial para tomar uma decisão, realizar escolhas, gerenciar crises ou prestar contas. Na área financeira, os dados devem ser ainda mais precisos e transparentes, pois os recursos tangíveis e, mesmo os intangíveis, é que movem uma empresa.

Não importa o tamanho, o sucesso de qualquer empresa passa pela contabilidade bem feita. Há muito tempo que o contador passou a dominar espaços estratégicos dentro das organizações e a cada nova crise o departamento de contabilidade torna-se ainda mais imprescindível.

Temos em nossas mãos informações primordiais para os gestores desempenharem suas funções nas empresas e na área pública. São os contadores que fornecem os subsídios necessários para a sociedade acompanhar os gastos, a aplicação de recursos vindos dos impostos e o andamento das obras.

A atuação da classe contábil vai muito além de planilhas, balancetes e controle de contas. Estamos presentes no planejamento estratégico e também na elaboração de relatórios gerenciais, de desempenho e até balanço socioambiental. Temos habilidades para procedimentos que atendam exigências do governo e realizamos o planejamento tributário, em prol da economicidade e igualdade na cobrança de taxas e impostos.

A formação do contador é contínua, pois é fundamental acompanhar as mudanças na legislação. Essa atualização permanente nos permite fazer avaliação de riscos e de perdas ou identificar boas oportunidades para o desenvolvimento dos negócios. O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC) promove cursos e seminários com esse objetivo, para colaborar com o aperfeiçoamento e compartilhar conhecimento, pois é indispensável ao contador a educação continuada. Neste dia 22 de setembro, quando celebra-se o Dia do Contador, cabe-nos destacar a importância desta categoria que difunde as melhores práticas com responsabilidade e ética.

*Marcello Seemann é presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRCSC)