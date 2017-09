A Organização Mundial do Turismo (OMT) comemora, desde 1980, o dia 27 de setembro como o Dia Mundial do Turismo, cujo objetivo é conscientizar a sociedade da importância da atividade e o papel no processo de desenvolvimento econômico, social, cultural e político. A Organização das Nações Unidas, ONU, decretou 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, tema também deste dia. A iniciativa foi considerada pelo órgão como uma oportunidade para transmitir globalmente a mensagem sobre a contribuição do setor com os pilares da sustentabilidade.

Com o apoio de parceiros do setor público e privado, adotamos uma estratégia de fortalecimento e integração desse setor com a gastronomia, o artesanato e a tecnologia. O objetivo é ampliar as experiências dos turistas, aumentar a competitividade dos destinos, gerar maior rentabilização dos empreendimentos envolvidos e inclusão econômica de empreendedores que estão a margem da economia do turismo.

Exemplo disso é a atuação que busca estimular o ecoturismo. O projeto Rota da Baleia Franca, no litoral sul do Estado, promove ações em mais de 150 empreendimentos, buscando o fortalecimento desse destino turístico inovador e sustentável.

Outro destaque são os nossos projetos que buscam integrar turismo e tecnologia. Estamos trabalhando na estratégia de destinos turísticos inteligentes, que preconiza as experiências turísticas, o uso de tecnologias, o empoderamento dos atores do setor e a sustentabilidade como fatores-chave no desenvolvimento turístico. Esse conceito vem sendo aplicado com sucesso em alguns países da Europa e está alinhado a um novo consumidor: o turista conectado, que faz uso da internet e das tecnologias antes, durante e após suas viagens, e tem mudado drasticamente o modelo de negócios das empresas em todo o planeta.

Há alguns anos, o turismo é um dos protagonistas das ações realizadas pelo Sebrae/SC, pois acreditamos que esse setor agregador é capaz de mudar realidades e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico de Santa Catarina.

*Carlos Guilherme Zigelli é diretor superintendente do Sebrae/SC