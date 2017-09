Santa Catarina assiste diariamente aos efeitos trágicos de uma mistura rechaçada pela lei, mas infelizmente ainda praticada por motoristas nada responsáveis. Como resultado deste desrespeito à Lei Seca, números do Ministério Público expõem um quadro alarmante: neste ano, uma média de 14 pessoas a cada 24 horas são denunciadas por crimes de trânsito cometidos sob efeito de álcool, parte delas envolvida em acidentes com morte. Todas vão responder criminalmente por escolhas próprias, embora o consumo de álcool ultrapasse a barreira da opção pessoal para se tornar crime quando o motorista decide beber e logo em seguida dirigir.

A conscientização definitivamente deixou de ser uma alternativa para se tornar uma necessidade urgente. O quadro assustador relatado na reportagem especial deste Dia Nacional do Trânsito só sofrerá uma mudança radical com a participação do principal vetor dessa perigosa engrenagem: o condutor. As desculpas de motoristas para fazerem escolhas potencialmente fatais se multiplicam. Vão desde a escassez de opções de deslocamento até a comodidade. Nenhuma delas, entretanto, consegue se sustentar quando é colocada em jogo a vida humana. Inocentes não podem pagar pela escolha de quem mistura álcool e direção.

A ação do poder público na repressão para coibir esta prática criminosa precisa se tornar rotina. Tratamos aqui das fiscalizações que costumam ser intensificadas depois de acidentes graves ou com grande clamor popular. A blitz tem comprovada eficácia na mudança de posturas no trânsito, seja por atingir o bolso dos motoristas, seja por acabar com percepção de que é possível consumir álcool e dirigir sem ser abordado pela autoridade policial.

Um bom exemplo está no Rio de Janeiro. Em oito anos de constantes batidas policiais, o número de motoristas flagrados sob o efeito de álcool caiu em 43%. Mesmo com os resultados positivos, o caso carioca tem demorado a inspirar as autoridades catarinenses. A fiscalização tem baixa frequência nas três maiores cidades de Santa Catarina. Em Joinville e Blumenau, por exemplo, raramente há operações para checar se a Lei Seca está sendo obedecida. Em Florianópolis, as forças de segurança voltaram a montar barreiras específicas contra a embriaguez no volante no começo do mês, após novos registros de acidentes com morte no Norte da Ilha.

A conscientização individual, a mudança de comportamento e a punição aplicada pelas polícias e ratificadas pela Justiça precisam ter espaço cativo nas rodas de conversa para que nosso Estado avance neste assunto. Às vésperas das festas de outubro e de mais uma temporada de verão, em que a mistura entre álcool e direção costuma se acentuar, Santa Catarina tem uma oportunidade de se tornar referência também na prevenção a tragédias no trânsito causadas por motoristas irresponsáveis que escolhem dirigir depois de beber. E ao motorista responsável, que não mistura álcool e direção, ao ser parado em uma barreira policial, vale entender que ela existe para a segurança de todos, mesmo que acabe demorando um pouco mais para chegar ao destino.

Leia mais:

Dois terços dos crimes de trânsito têm ligação com consumo de álcool

Joinville: PM faz barreiras, mas não ações específicas contra embriaguez ao volante

Lei Seca: como Blumenau fiscaliza a combinação entre álcool e direção