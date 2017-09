A Fiesc sedia nesta quinta-feira, 21, o 7° Mídia Sul, evento gratuito que este ano trará sete palestras que irão tratar do tema Novas Tecnologias e o Planejamento da Comunicação. Além de atualíssimo, ele traz assuntos muito importantes, como o valor de uma marca, a nova realidade digital, o Big Data, o valor da rádio e da TV, entre outros.

É fato que a comunicação vem enfrentando mais uma importante revolução, assim como ocorreu nos anos 50 com a chegada da TV. O mundo digital trouxe uma nova realidade com muito mais informação e a inédita possibilidade, até então, de o público poder se manifestar através das redes sociais, deixando de ser unilateral.

Mas o que assusta é a velocidade destas transformações. Há pouco, discutiu-se as fake news – notícias falsas que invadem as redes sociais. Em busca de aproximação com os usuários dessas plataformas, muito veículos de comunicação passaram a usar as redes para dar suas notícias. Entretanto, mal-intencionados plantam notícias usando avatares falsos que, muitas vezes, são confundidos com essas postagens verdadeiras. E quem paga o pato é a credibilidade da rede social – que, aliás, não foi criada para ser um portal de notícias.

E as marcas que usam também as redes sociais para conversarem com seus públicos? Onde resgatar a credibilidade? Volta-se a falar nas TVs abertas, emissoras de rádio, portais de notícias, jornais, em busca da credibilidade perdida. E a enxurrada dos KPIs (serviços de captação de dados)? Os anunciantes querem saber realmente o que precisam ter de informações – e o que fazer com elas.

É mais uma transformação dentro da revolução digital, que alcança novo patamar. Hora de voltar a repensar o marketing olhando todos os meios, on e offline, de perceber o que o público está enxergando e de entender o que está acontecendo. O debate do Mídia Sul é uma boa oportunidade de trazer essa conversa para dentro das agências, dos departamentos de marketing dos anunciantes, dos departamentos comerciais dos veículos de comunicação. E a coisa está, de novo, apenas começando!

*Pedro Cherem é presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de Santa Catarina (Sinapro/SC)