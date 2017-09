No Brasil, passamos por um processo histórico que reflete diretamente na assistência à saúde da população. Além de o número de pessoas adoecendo aumentar, devido ao fato de a prevenção não ser considerada prioridade, temos problemas financeiros revelando anos seguidos de gestão ineficiente no Estado, sem valorizar um dos pilares tão importantes para a humanidade.

Quem está sofrendo nos corredores dos hospitais ou à espera por cirurgias são milhares de catarinenses. Mas sofrem também os profissionais de enfermagem, que se revezam no atendimento contínuo e ininterrupto, 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano. Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem foram habilitados a cuidar das pessoas e continuam fazendo isso, mesmo sem as condições favoráveis para suprir a demanda da população. Como enfermeira há 33 anos, posso afirmar que nossa atuação é imprescindível para a melhora dos pacientes.

Na maioria dos hospitais, os profissionais de enfermagem acabam assumindo, além de suas atribuições, o papel de maqueiro (transporte de paciente para fora do hospital) e também de escriturário, por não haver este serviço devidamente organizado nos setores de internação. Quando é necessário realizar algum exame fora do setor ou do hospital, os profissionais de enfermagem precisam acompanhar o paciente durante todo o procedimento em detrimento ao atendimento aos outros pacientes que estão sob sua responsabilidade, deixando colegas no lugar, que assumem os cuidados de mais pacientes. Vemos superlotação nas emergências que sobrecarregam os profissionais que estão atuando e se expondo ao descontentamento da população.

O novo contrato da Secretaria de Estado da Saúde com empresa terceirizada de limpeza, em que houve diminuição do quadro de trabalhadores responsáveis pela limpeza e desinfecção hospitalar, mais uma vez sobrecarrega a enfermagem. Precisamos de medidas que atendam às legislações referentes ao exercício da profissão de enfermagem e do atendimento à legislação sanitária para a melhoria das condições e para um atendimento seguro e de qualidade.